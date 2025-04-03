Опрос: более половины россиян предпочитают горизонтальный карьерный рост

51% работающих россиян связывают свои ожидания не с вертикальным ростом в карьере, а с расширением профессиональных навыков без необходимости занимать руководящие должности. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного платформами «Авито Работа» и «Авито Team». В опросе приняли участие свыше 7500 тысяч граждан.

Респонденты отмечают, что горизонтальное развитие в карьере помогает сохранять баланс между работой и личной жизнью, и при этом больше зарабатывать.

Что касается вертикального карьерного роста, в нем заинтересована четверть опрошенных. Они считают, что управленческая должность — это ощутимый рост зарплаты, возможность стать экспертом в своей области и повысить свой статус.

Согласно недавнему исследованию, с начала года свыше половины резюме на российских рекрутинговых платформах были размещены молодыми людьми в возрасте до 30 лет. За год их доля от общего числа соискателей выросла, а число возрастных сотрудников, привычных работодателям, в категории линейного персонала, напротив, снизилось.

Ранее сообщалось, что в РФ работодатели в 3,5 раза чаще стали искать специалистов креативной индустрии.