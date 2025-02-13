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Названы самые высокооплачиваемые специальности в России

Самыми высокооплачиваемыми в РФ стали водители и гипсокартонщики
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В январе в России самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами стали водители, представители сферы строительства и отделки помещений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследования платформы «Авито Работа».

В первом месяце 2025 года рейтинг возглавила профессия дальнобойщика. Кандидатам на вакансию предлагали в среднем 200 019 рублей в месяц — на 21% больше, чем годом ранее.

В тройку самых высокооплачиваемых профессий в транспортной сфере также вошли водители трала и тонара, с зарплатой в 170 и 147 тысяч рублей соответственно.

До этого были названы самые высокооплачиваемые профессии в России в феврале — IT-специалисты, курьеры, брокеры и агенты по недвижимости.

В антирейтинг низкооплачиваемых профессий по сравнению с самым началом 2025 года вновь вернулись операторы кол-центров (48,5 тыс. рублей), выбыли психологи. В остальном состав не изменился — это дворники (36,2 тыс. рублей), уборщики (40 тыс. рублей), воспитатели (45,1 тыс. рублей) и мерчендайзеры (45,7 тыс. рублей). Все низкооплачиваемые профессии показали рост зарплат — сегодня им предлагают в среднем на 17% выше, чем год назад.

Ранее россияне назвали самые перспективные отрасли для трудоустройства.

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