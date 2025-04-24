В Белгородской области женщина погибла из-за атаки дрона

Гладков: мирная жительница погибла в Белгородской области в результате удара ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирной жительницы в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Мокрая Орловка Грайворонского района. Деталями инцидента он поделился в своем Telegram-канале.

По его словам, FPV-дрон атаковал частный дом. Причиной смерти женщины стали множественные ранения.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшей…» — написал глава региона.

Сегодня также сообщалось, что в Белгородской области мирный житель пострадал в результате атаки украинского дрона. Инцидент произошел в селе Пристень Валуйского округа. Мужчина получил баротравму и множественные осколочные ранения плеча и предплечья. Он был доставлен медиками в Валуйскую центральную районную больницу.

Накануне дрон ВСУ ранил женщину в Белгородской области. Беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом в хуторе Шаховка Волоконовского района.

Ранее российские системы ПВО за сутки уничтожили более 200 дронов ВСУ.