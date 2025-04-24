Российские системы ПВО за сутки уничтожили более 200 дронов ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили 230 украинских БПЛА и четыре бомбы

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки ликвидировали 234 дрона и снаряды, выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

«Уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, а также 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Также, по данным ведомства, в течение суток российские военнослужащие поразили несколько инфраструктурных объектов на военных аэродромах ВСУ и пункты временной дислокации украинских формирований в 148 районах. В соответствующих операциях принимали участие расчеты дронов, ракетные войска, оперативно-тактическая авиация и артиллерийские расчеты.

24 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщили, что ночью Вооруженные силы РФ нанесли мощный комбинированный удар по украинской столице. Целью стала железнодорожная инфраструктура.

Кроме того, ударам подверглись завод транспортного машиностроения в городе Харькове и объекты в других регионах. Среди них — Киевская, Харьковская, Хмельницкая, Сумская и иные области. Как отметили журналисты, эта атака стала одной из самых интенсивных с начала 2025 года.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что военные ВС РФ подбили самолет украинских войск на Сумском направлении.