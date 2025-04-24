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«Бежим в аптеку»: жители Пышмы пожаловались отсутствие анестезии в стоматологии

В Пышме жители пожаловались, что в местной стоматологии нет перчаток и анестезии
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Depositphotos

Жители села Пышма в Свердловской области пожаловались, что в местной стоматологической клинике нет анестезии и стерильных наборов для удаления зубов. Из-за этого пациенты вынуждены сами ходить в аптеки перед посещением врача, передает ЕАН со ссылкой на сообщения жителей в соцсетях.

Одна из пациенток рассказала, что специально вышла в клинику раньше, чтобы самостоятельно приобрести набор для удаления.

«И тут в аптеке говорят: «У нас нет ни обезболивающего, ни стерильных перчаток». Время позволяет, бегу еще в одну аптеку – тот же ответ», — пожаловалась пациентка.

Другие жители села согласились, что расходники им для лечения зубов приходится покупать самостоятельно, а в клинике даже висит объявление с сообщением об отсутствии материалов и анестезии.

При этом представители больницы в беседе с изданием эту информацию опровергли.

«Расходниками, перчатками, шприцами, пломбировочными материалами стоматологи обеспечены в полном объеме, — заверили в медучреждении. — Для анестезии в медицинском учреждении используется лидокаин, который имеется в достаточном количестве».

Напомним, исследователи до этого выяснили, что средний чек на услуги стоматологов в России по итогам марта 2025 года составил 9,8 тыс. рублей, прибавив 14% за год. В топ стоматологических услуг вошли анестезия, лечение кариеса, зубные снимки, ортодонтия. Отмечается также рост интереса к лечению зубов в платных клиниках – специалисты объясняют это стремлением получить более высокий уровень обслуживания в удобное время.

Ранее сообщалось, что на Колыме стоматологи просят пациентов покупать и приносить обезболивающее на прием.

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