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Услуги стоматологов в России резко подорожали

«Чек Индекс»: средний чек на услуги стоматологов в России вырос на 14% за год
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Николай Хижняк/РИА Новости

Средний чек на услуги стоматологов в России по итогам марта 2025 года составил 9,8 тыс. рублей (+14% за год). Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса «Чек Индекс», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Россияне в 2025 году пользовались услугами стоматологов на 5% чаще, чем в 2024-м. Продажи стоматологических процедур в денежном выражении увеличились на 19% за год.

В топ стоматологических услуг вошли анестезия, лечение кариеса, зубные снимки, ортодонтия.

«Несмотря на высокую базу прошлого года, в начале текущего траты россиян на стоматологию продолжили рост. Если в 2024 году в целом прирост среднего чека год к году составлял 18-20%, а число покупок было выше на 15-17%, в 2025 году темпы снизились. Рост интереса к коммерческим стоматологическим услугам обусловлен несколькими факторами: увеличением покупательной способности, стремлением получить более высокий уровень обслуживания в удобное время и желанием иметь доступ ко широкому спектру современных стоматологических процедур», — отметили эксперты «Чек Индекса».

Они добавили, что особенно заметен рост числа посещений частных стоматологических кабинетов в новых жилых комплексах крупных городских зон. Здесь наблюдается активное развитие инфраструктуры частной медицины, что компенсирует ограниченные возможности государственных медицинских учреждений, уточнили эксперты.

По их словам, средняя стоимость лечения в таких клиниках повышается, поскольку пациенты все чаще выбирают дополнительные услуги, такие как эстетическая стоматология или профилактические программы. Медцентры поднимают цены на услуги из-за увеличения стоимости необходимых материалов и прочих операционных расходов, что также влияет на размер среднего чека, подчеркнули эксперты.

Ранее был спрогнозирован уровень инфляции в мае.

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