На Колыме стоматологи просят пациентов покупать и приносить обезболивающее на прием

Жители Колымы жалуются на необходимость самим покупать обезболивающее перед приемом у стоматолога. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал «Весь Магадан».

Жители магаданского поселка Палатка рассказали, что в местной поликлинике стоматолог просит приносить с собой на прием обезболивающие препараты.

«В нашу стоматологию для лечения зубов нужно обезболивающее лекарство приносить с собой. Дожились!» — возмутилась одна из участниц локальной группы в WhatsApp.

В правительстве области причиной возникших у колымчан проблем назвали санкции США и Евросоюза и заявили, что подобная ситуация наблюдается и в других регионах РФ. 25 января случившееся прокомментировал глава ЦУР Магаданской области.

«Вчера вечером разговаривали с министром здравоохранения Колымы по поводу ситуации на Палатке с обезболивающими для лечения зубов. Иван Владимирович пообещал, что проверит, кто из сотрудников просит приносить анестетики с собой. Также министр заверил, что очередная партия необходимых медпрепаратов поступит в поликлиники муниципальных округов уже ближайшие дни, а на Палатке – уже в эту пятницу», — сообщил Павел Береговой.

Ранее в Минздраве прокомментировали сообщения о дефиците вакцины от ветрянки.