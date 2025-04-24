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Путин сообщил о сложной ситуации в жилищном строительстве

Путин: ситуацию в строительстве жилья нужно держать на особом контроле
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Станислав Красильников/РИА Новости

Ситуацию в области строительства жилья необходимо держать на особом контроле, так как она наиболее сложная. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое проходило в формате видеоконференции, говорится на сайте Кремля.

«Мы с вами договаривались держать на особом контроле ситуацию в жилищном строительстве и по ряду других направлений тоже уделять необходимое внимание», — сказал глава государства.

По словам Путина, правительство уже приняло ряд решений на этот счет, и сегодня президент попросит доложить, как они выполняются и какие дополнительные шаги нужны для решения проблемы.

Российский лидер отметил, что на данный момент количество новых проектов, которые запускают застройщики, снижается. А темпы стройки, как уточнил Путин, напрямую влияют на доступность жилья для россиян и отражаются на запуске проектов смежных отраслей: производстве стройматериалов, выпуске мебели, бытовой техники и прочего.

До этого в компании «Метриум» рассказали о новой тенденции для покупателей квартир в новостройках в Москве. По итогам 2024 года стало отчетливо видно, что уже построенные дома дорожают быстрее, чем те, которые находятся на ранних этапах строительства.

Ранее был назван самый невыгодный месяц для строительства дома.

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