Путин сообщил о сложной ситуации в жилищном строительстве

Ситуацию в области строительства жилья необходимо держать на особом контроле, так как она наиболее сложная. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое проходило в формате видеоконференции, говорится на сайте Кремля.

«Мы с вами договаривались держать на особом контроле ситуацию в жилищном строительстве и по ряду других направлений тоже уделять необходимое внимание», — сказал глава государства.

По словам Путина, правительство уже приняло ряд решений на этот счет, и сегодня президент попросит доложить, как они выполняются и какие дополнительные шаги нужны для решения проблемы.

Российский лидер отметил, что на данный момент количество новых проектов, которые запускают застройщики, снижается. А темпы стройки, как уточнил Путин, напрямую влияют на доступность жилья для россиян и отражаются на запуске проектов смежных отраслей: производстве стройматериалов, выпуске мебели, бытовой техники и прочего.

До этого в компании «Метриум» рассказали о новой тенденции для покупателей квартир в новостройках в Москве. По итогам 2024 года стало отчетливо видно, что уже построенные дома дорожают быстрее, чем те, которые находятся на ранних этапах строительства.

Ранее был назван самый невыгодный месяц для строительства дома.