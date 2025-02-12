В Москве отметили новую тенденцию для покупателей новостроек

В Москве в 2024 году отчетливо прослеживалась новая тенденция — готовые новостройки дорожали быстрее, чем те, что находились на ранних этапах строительства. Раньше было наоборот. Об этом говорится в исследовании компании «Метриум», поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

В целом стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента на начальном этапе строительства за 2024 год практически не изменилась, снизившись с 317 тыс. рублей до 316 тыс. рублей. Совсем другая картина наблюдалась в бизнес-классе. Если в декабре 2023 года объекты недвижимости этого сегмента на начальном этапе строительства («на котловане») предлагались в среднем по 414 тыс. рублей за квадратный метр, то к декабрю 2024 года их стоимость выросла до 455 тыс. рублей — на 10%. Иначе обстояли дела в премиум-классе. За год квартиры и апартаменты на начальном этапе строительства в этом сегменте практически не изменились в цене. В декабре 2023 года средняя стоимость квадратного метра составляла 703 тыс. рублей, а в декабре 2024 — 702 тыс. рублей.

Цены на новостройки, находящиеся на этапе отделочных работ (близкие к завершению), менялись интенсивно. Исключением стал массовый сегмент, где на этом этапе объекты недвижимости за 2024 год практически не подорожали, а даже стали немного доступнее. Если в декабре 2023 года средняя стоимость квадратного метра составляла 325 тыс. рублей, то в декабре 2024 года — 323 тыс. рублей (снижение на 1%). В бизнес-классе средняя стоимость квадратного метра на завершающем этапе строительства увеличилась на 9% — с 439 тыс. рублей до 477 тыс. рублей. Схожая динамика наблюдалась и в премиум-классе, где на этапе отделочных работ квадратный метр за год подорожал с 673 тыс. рублей до 727 тыс. рублей (на 8%). Наиболее заметный рост цен в почти завершенных проектах был отмечен в элитном сегменте: средняя стоимость квадратного метра увеличилась с 2,1 млн рублей до 2,6 млн рублей (на 23%).

Директор по аналитике компании MR Group Артур Кулешов пояснил, что самый большой инвестиционный интерес представляет покупка на ранних стадиях строительства, однако, если в массовом и бизнес-сегментах наиболее активны покупатели на этапе котлована в силу самых привлекательных цен, то в премиум-сегменте покупатели более взвешенно подходят к покупке и предпочитают входить в проект на более высокой стадии, когда уже можно оценить качество и скорость работ застройщика.

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева отметила, что в 2024 году наблюдался заметный спрос на премиальные квартиры со стороны покупателей, приобретающих жилье для себя.

«В условиях дорогой ипотеки многие потенциальные покупатели вторичного жилья переходят на рынок новостроек в поисках готовых объектов или помещений на высокой стадии готовности. Покупатели стремятся как можно быстрее получить ключи. Доля таких новостроек всегда невелика, поскольку значительная часть раскупается инвесторами и другими покупателями еще на ранних этапах строительства. Готовые объекты от застройщика становятся дефицитным продуктом. В условиях смещения спроса в сторону новостроек готовые варианты недвижимости стали еще более востребованными, что и обусловило рост цен», — заключил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее сообщалось, что в Москве подорожали квартиры.