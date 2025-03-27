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Назван самый невыгодный месяц для строительства дома

Инженер-технолог Кокарев: июль — самый невыгодный месяц для строительства
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Shutterstock/FOTOGRIN

Июль является самым невыгодным месяцем для строительства загородного дома, зимой же некоторые материалы продаются дешевле из-за низкого спроса, пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение инженера-технолога завода «Поревит» Павла Кокарева.

Как отметил эксперт, стоимость стройматериалов сильно варьируется от времени года. Например, газобетон с начала 2025 года прибавил в цене 10,2%, а к пику спроса во второй половине лета он может подорожать еще на 14-15%.

Наиболее сильное повышение цен, по его словам, обычно приходится на материалы, которые сложно либо дорого использовать вне сезона. Это цемент, кирпич, строительные блоки. Весной дорожают бетон и услуги по заливке фундамента, а летом — пиломатериалы, арматура и работа стройбригад. Осенью растет интерес к покупке утеплителей, кровельных и отделочных материалов, отметил Кокарев.

В первой половине февраля руководитель департамента загородной недвижимости компании Жилфонд Надежда Ситник сообщила, что цены на загородные дома в России вырастут на 10-15% в 2025 году. По ее словам, это произойдет из-за изменений законодательства. Она отметила, что когда рынок стабилизируется, загородные дома еще больше подорожают. Поэтому нынешнее время турбулентности — один из самых удачных моментов для приобретения загородного жилья.

Ранее в Москве отметили новую тенденцию для покупателей новостроек.

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