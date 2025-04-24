Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков рассказал, что дата послания Путина не определена

Песков: Путин предпочитает оглашать даты послания к ФС в более поздние сроки
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин предпочитает оглашать даты послания к ФС в более поздние сроки, но в 2025 году эта дата пока не определена. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Она [дата] сдвигается в связи и с рабочим графиком президента. <..> Пока дата не определена, как только президент определит эту дату, мы вас проинформируем», — заявил он.

Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию — это, как правило, ежегодное обращение главы государства к парламенту. Является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу.

В 2024 году послание Путина было зачитано 29 февраля 2024 года и продлилось свыше двух часов, в 2023 году Путин выступил с посланием 21 февраля. В 2022 году «из-за большой динамики событий» послание было озвучено осенью — 21 сентября 2022 года. В этот же день он издал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

До этого Песков рассказал, что до майских праздников послания Путина Федеральному собранию не ожидается.

Ранее в Кремле объяснили, будет ли связано послание Путина парламенту с переговорами с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами