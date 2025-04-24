Песков рассказал, что дата послания Путина не определена

Песков: Путин предпочитает оглашать даты послания к ФС в более поздние сроки

Президент России Владимир Путин предпочитает оглашать даты послания к ФС в более поздние сроки, но в 2025 году эта дата пока не определена. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Она [дата] сдвигается в связи и с рабочим графиком президента. <..> Пока дата не определена, как только президент определит эту дату, мы вас проинформируем», — заявил он.

Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию — это, как правило, ежегодное обращение главы государства к парламенту. Является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу.

В 2024 году послание Путина было зачитано 29 февраля 2024 года и продлилось свыше двух часов, в 2023 году Путин выступил с посланием 21 февраля. В 2022 году «из-за большой динамики событий» послание было озвучено осенью — 21 сентября 2022 года. В этот же день он издал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

До этого Песков рассказал, что до майских праздников послания Путина Федеральному собранию не ожидается.

Ранее в Кремле объяснили, будет ли связано послание Путина парламенту с переговорами с США.