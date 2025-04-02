Песков назвал сроки послания Путина Федеральному собранию

До майских праздников не ожидается послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«До майских праздников вряд ли, таких планов нет. По мере конкретизации этих планов мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию — это, как правило, ежегодное обращение главы государства к парламенту. Является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу.

Предыдущее послание Путина к Федеральному собранию было оглашено в конце февраля 2024 года. Тогда политик, в частности, озвучил свою предвыборную программу в качестве кандидата на выборах президента. Выступление длилось чуть более двух часов.

Ранее в Кремле объяснили, будет ли связано послание Путина парламенту с переговорами с США.