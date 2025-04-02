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Песков назвал сроки послания Путина Федеральному собранию

Песков: до майских праздников не ожидается послания Путина Федеральному собранию
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Максим Блинов/РИА Новости

До майских праздников не ожидается послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«До майских праздников вряд ли, таких планов нет. По мере конкретизации этих планов мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

Послание президента Российской Федерации Федеральному собранию — это, как правило, ежегодное обращение главы государства к парламенту. Является программным политико-правовым документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу.

Предыдущее послание Путина к Федеральному собранию было оглашено в конце февраля 2024 года. Тогда политик, в частности, озвучил свою предвыборную программу в качестве кандидата на выборах президента. Выступление длилось чуть более двух часов.

Ранее в Кремле объяснили, будет ли связано послание Путина парламенту с переговорами с США.

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