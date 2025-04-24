В Нижегородской области предотвратили еще один теракт

МВД: жителя Нижегородской области задержали по подозрению в покушении на теракт

Сотрудники полиции задержали жителя Нижегородской области, подозреваемого в попытке совершить теракт ради дестабилизации деятельности органов власти. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления министерства внутренних дел РФ в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что под стражей оказался 50-летний мужчина из Лысковского района. Россиянин установил связь с неизвестными лицами, которые убедили его совершить поджог телевизионной башни и оборудования мобильного провайдера в городе Лысково.

«Подозреваемый должен был фотографировать стратегические объекты и отправлять фото через мессенджер за вознаграждение», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в изъятом телефоне мужчины были обнаружены шесть таких снимков. Они были отправлены неизвестному получателю.

«Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт», — подчеркивается в публикации.

Из нее следует, что суд уже арестовал россиянина. При этом ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

24 апреля Федеральная служба безопасности РФ сообщило о предотвращении террористической атаки на нефтехимическое предприятие в Нижегородской области. По данным ведомства, диверсию собирались совершить двое выходцев из Средней Азии по заданию украинских специальных служб.

Ранее в Ставропольском крае предотвратили теракт на концерте комика Павла Воли.