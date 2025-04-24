В Кремле рассказали о планах Путина ко Дню Победы

У президента России Владимира Путина запланированы мероприятия с участниками специальной военной операции (СВО) на Украине в рамках празднования Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В рамках празднования Дня Победы запланированы мероприятия, в том числе с участниками СВО», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, планирует ли Путин встретиться с участниками СВО накануне 9 Мая.

До этого депутат Госдумы Елена Цунаева заявила, что в этом году акция «Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном формате. По ее словам, шествие вновь украсит улицы и площади городов там, где это безопасно для населения.

В частности, пройтись по городам с портретами родственников — ветеранов Великой Отечественной войны смогут жители Санкт-Петербурга, Республики Коми, Самары, Твери, Сибири и других регионов РФ.

Остальные, особенно те, кто граничит с Украиной, из соображений безопасности решили придерживаться политики двух прошлых лет и провести акцию в онлайн-формате. Есть и неопределившиеся с форматом участия в акции «Бессмертный полк» города. В их числе Москва, Казань, Киров и другие.

Ранее в Кремле рассказали, что встретят иностранных лидеров на 9 Мая.