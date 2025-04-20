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Стало известно, в каких регионах «Бессмертный полк» пройдет в очном формате

Mash: «Бессмертный полк» пройдет в очном формате минимум в 45 регионах РФ
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Акция «Бессмертный полк» в традиционном очном формате пройдет как минимум в 45 российских регионах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, шествовать по городам с портретами родственников-ветеранов Великой Отечественной войны будут жители Санкт-Петербурга, Карелии, Республики Коми, Архангельска, Уфы, Самары, Твери, Сибири и Дальнего Востока, Чувашии, Липецка и других регионов.

Остальные регионы, особенно граничащие с Украиной, из соображений безопасности решили придерживаться прошлогодней политики и провести акцию в онлайн-формате. В частности, речь идет о Белгороде, Курске, Воронеже, Крыму, Ростове-на-Дону, Саратове и других регионах. Также принимать участие в массовых мероприятиях не будут жители новых регионов, вошедшие в состав РФ в результате референдумов в 2022 году.

Есть и неопределившиеся с форматом участия в акции «Бессмертный полк» города. В их числе Москва, Смоленск, Казань, Киров, Мурманск и другие.

До этого депутат Госдумы Елена Цунаева заявила, что в этом году акция «Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном формате. По ее словам, решение об очном проведении шествия будет приниматься властями каждого региона РФ индивидуально, в зависимости от ситуации.

В 2024 году, как и годом ранее, акция прошла в формате онлайн-шествия. Фотографии героев Великой Отечественной войны транслировались на различных интернет-платформах, а также на уличных экранах в городах России.

Ранее сообщалось, что участник парада Победы принесет с собой фотографию прадеда-фронтовика.

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