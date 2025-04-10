Россиянам рассказали о формате проведения «Бессмертного полка» в этом году

Депутат Цунаева: «Бессмертный полк» в этом году пройдет в смешанном формате

Акция «Бессмертный полк» в России в этом году пройдет в смешанном формате. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева на пресс-конференции, посвященной проведению акции в 2025 году, пишет ТАСС.

«В этом году, в год 80-летия Победы, 9 мая 2025 года, «Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном», — отметила она.

По словам Цунаевой, решение об очном проведении акции будет приниматься местными властями совместно с региональными отделениями движения, исходя из ситуации. Она подчеркнула, что шествие «Бессмертного полка» вновь украсит улицы и площади российских городов там, где это безопасно для населения.

В 2024 году, как и годом ранее, шествие «Бессмертный полк» в России не стали проводить в очном формате из соображений безопасности. Акция прошла в период с 1 по 12 мая в формате онлайн-шествия — фото героев Великой Отечественной войны транслировались на различных интернет-платформах и на экранах в городах России.

Ранее сообщалось, что в Сербии пройдет акция «Бессмертный полк» по случаю 80-летия Победы.