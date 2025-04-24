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В Минпромторге РФ заявили о нехватке почти 2 млн работников в промышленности

Алиханов: российской обрабатывающей промышленности не хватает 1,9 млн работников
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Ilya Naymushin/Reuters

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что в настоящее время российской обрабатывающей промышленности не хватает почти 2 млн работников. Чиновник высказался о ситуации на рынке труда в ходе интервью для телеканала «Россия 24».

«Где-то 1,9 млн человек дополнительной потребности в людях в обрабатывающей промышленности», — сказал он.

По словам министра, на соответствующие предприятия необходимо привлечь около 1,4 млн граждан с профессиональным образованием и порядка 0,5 млн сотрудников с высшим образованием.

Кроме того, Алиханов сообщил, что власти планируют увеличить расходы на роботизацию производств. В 2025 году российское правительство потратит на эти цели 7 млрд рублей, при этом в течение следующих трех лет эта сумма должна увеличиться до 37 млрд рублей. Ожидается, что к 2031 году расходы на использование роботов в обрабатывающей промышленности достигнут отметки в 136 млрд рублей.

14 апреля президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, в ходе которого потребовал от министров «не отмахиваться» от лесопромышленников. Глава государства подчеркнул, что при нехватке субсидий предприниматели не могут поддерживать минимальные объемы экспорта древесины за границу. В связи с этим он поручил чиновникам вместе с лесопромышленниками проанализировать, «где и сколько» страна теряет в рамках экспорта.

Ранее российский лидер заявил об опережающем развитии обрабатывающих отраслей промышленности.

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