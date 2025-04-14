Путин поручил правительству «не отмахиваться» от лесопромышленников

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством поручил кабмину сотрудничать с лесопромышленниками, чтобы они вместе проанализировали потери экспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, если не хватает субсидий для того, чтобы поддержать минимальные объемы экспорта, то это означает, что доходы от этого экспорта тоже снижаются. Он заявил, что нужно посчитать, «где, сколько» РФ теряет и «на чем».

«Прошу не отмахиваться от лесопромышленников, а вместе с ними и вместе с Минфином реально посчитать, где и какие потери возникают», — сказал российский лидер.

Он добавил, что при необходимости следует скорректировать объемы поддержки «для того, чтобы получить от них же в виде различных налоговых сборов там, и так далее».

14 апреля Путин в режиме видеоконференции поучаствовал в открытии трех лесопромышленных предприятий в Калужской, Ленинградской и Московской областях. Одним из них стал новый завод компании «Слотекс», которая является владельцем одной из бывших фабрик IKEA. Предприятие находится во Всеволожске Ленинградской области.

Ранее Путин рассказал об опережающем развитии обрабатывающих отраслей промышленности.