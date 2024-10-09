Путин рассказал об опережающем развитии обрабатывающих отраслей промышленности

В России растет промышленное производство, а обрабатывающие отрасли показывают положительную динамику развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

В ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ Путин отметил, что обрабатывающие отрасли страны развиваются с опережением, что стало возможным в результате системной совместной работы бизнеса и государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей.

«У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов», — напомнил он.

По словам главы государства, проектам по выпуску высокотехнологичной продукции в России будет оказываться приоритетная поддержка. В числе прочего она будет включать в себя формирование спроса на продукцию отечественного производства — «на те товары, которые мы можем и должны производить сами дома, в России, обеспечивая и внутренние, и потребности мирового рынка».

До того Путин счел странной закупку продукции из древесины за границей. По его словам, ситуация меняется к лучшему, но не так быстро, как хотелось бы.

Ранее Путин открыл несколько заводов в российских регионах.