Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал об опережающем развитии обрабатывающих отраслей промышленности

Путин: обрабатывающие отрасли в России развиваются с опережением

close
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

В России растет промышленное производство, а обрабатывающие отрасли показывают положительную динамику развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

В ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ Путин отметил, что обрабатывающие отрасли страны развиваются с опережением, что стало возможным в результате системной совместной работы бизнеса и государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей.

«У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов», — напомнил он.

По словам главы государства, проектам по выпуску высокотехнологичной продукции в России будет оказываться приоритетная поддержка. В числе прочего она будет включать в себя формирование спроса на продукцию отечественного производства — «на те товары, которые мы можем и должны производить сами дома, в России, обеспечивая и внутренние, и потребности мирового рынка».

До того Путин счел странной закупку продукции из древесины за границей. По его словам, ситуация меняется к лучшему, но не так быстро, как хотелось бы.

Ранее Путин открыл несколько заводов в российских регионах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами