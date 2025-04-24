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Туристы стали аннулировать туры в Стамбул после землетрясения

Pegas Touristik: туристы начали аннулировать туры в Стамбул после землетрясения
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Некоторые туристы начали аннулировать туры в Стамбул на фоне произошедшего в городе землетрясения, туроператоры надеются, что это временное явление. Об этом РИА Новости рассказал координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

По его словам, атмосфера паники влияет на туризм, среди людей наблюдается некоторая нерешительность в бронировании туров в Стамбул.

Он подчеркнул, что в компании надеются на то, что это временная ситуация, но она скажется на туризме в Стамбуле в краткосрочном периоде.

В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в AFAD. Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) сообщило, что после землетрясения в Стамбуле было зафиксировано почти 200 афтершоков.

Ранее Эрдоган заявил после землетрясения, что Турция остается в боевой готовности 24/7.

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