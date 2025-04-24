Избитый в московской школе ученик перенес операцию

Подросток, который был избит в московской школе №2120, благополучно перенес операцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«Была в больнице у пострадавшего в результате избиения ученика школы №2120. Сегодня ему сделали операцию. Все прошло успешно. Держится он мужественно, и видно — парень сильный», — написала омбудсмен.

Она добавила, что школьник идет на поправку.

Об инциденте сообщил Telegram-канал Baza 22 апреля. По его данным, школьники посчитали, что пострадавший якобы выглядел как неформал. Восьмиклассник получил сотрясение головного мозга, перелом челюсти и потерял сознание на несколько часов. Его госпитализировали в отделение реанимации.

Родители пострадавшего потребовали наказать виновных. Они утверждают, что администрация школы нарочно замалчивает подобные случаи. Подростков задержали.

Позднее стало известно, что директора учебного заведения Дмитрия Ланщикова после этой ситуации освободили от должности.

Ранее российские школьницы избили младшеклассницу в туалете и тыкали в нее шваброй.