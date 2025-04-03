Российские школьницы избили младшеклассницу в туалете и тыкали в нее шваброй

В Бурятии школьницы избили младшеклассницу в туалете и тыкали в нее шваброй

В Бурятии девочки издевались над младшеклассницей в туалете и отобрали у нее телефон. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Инцидент произошел в школе №5 города Гусиноозерска. Компания школьниц напала на младшеклассницу в туалете и стала ее избивать, а также тыкать в девочку шваброй. Агрессорши также отобрали у нее телефон. Малолетняя пыталась то отбиваться, то прятаться, но нападавшие продолжали издеваться.

Нападавших девочек и их родителей после случившегося вызвали в отдел полиции, где провели с ними беседу. В отношении законных представителей школьниц возбудили административные дела. По факту инцидента организовали проверку.

До этого в Петербурге школьники массово избили мальчика после слуха о размере полового органа. Один из обидчиков снял происходящее на телефон и распространил видео.

Ранее дети избили девочку возле школы в Екатеринбурге.