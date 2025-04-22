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В Москве уволили директора школы, в которой избили ученика из-за внешнего вида

В Москве освободили от должности директора школы, в которой избили ученика
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Pixabay

Директора московской школы №2120, где избили восьмиклассника из-за внешнего вида, освободили от должности. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента образования столицы.

«23 апреля в Департаменте состоится встреча с инициативной группой родителей и управляющим советом школы, на которой будет разработан план по усилению воспитательной работы и восстановлению благоприятной атмосферы в школе», — говорится в сообщении.

Об избиении восьмиклассника 22 апреля сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, школьники посчитали, что пострадавший якобы выглядел как неформал. Мальчик получил сотрясение головного мозга, перелом челюсти и потерял сознание на несколько часов. Восьмиклассника госпитализировали в отделение реанимации.

Нападавших задержали, ими оказались двое подростков 2009 года рождения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о хулиганстве.

Ранее стало известно, что подростков, избивших сверстника из-за внешнего вида, исключат из школы.

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