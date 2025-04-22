Московские школьники избили сверстника из-за внешнего вида

В московской школе ученика избили из-за внешнего вида, пострадавший попал в реанимацию. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел 21 апреля в школе №2120, пострадавший Даниил (имя изменено) и оба агрессора Джамбулат и Ильнур (имена изменены) учатся в восьмом классе. По словам школьников, подростки уже не раз избивали жертву за внешний вид. Им не нравилось, что сверстник якобы выглядит как неформал.

Накануне восьмиклассники вновь устроили расправу над Даниилом и избили его прямо в школе, в результате он получил сотрясение головного мозга, перелом челюсти и потерял сознание на несколько часов. Очевидцы утверждают, что помощь избитому пришлось оказывать другим ученикам, пока учитель, судя по видео с места происшествия, требовал, чтобы дети отправились на урок.

Директор школы Дмитрий Ланщиков подтвердил, что во время перемены между учениками произошла драка, после чего один из мальчиков попал в больницу. Тем временем его обидчиков собираются поставить на «внутришкольный учет».

«Родители нападавших были вызваны в школу, с ними проведена беседа. Усилено дежурство педагогов на переменах. Классные руководители проведут с детьми занятия по бесконфликтному решению вопросов. Подростку будет оказана необходимая психологическая помощь и поддержка педагогов», — заверил он.

Департамент образования Москвы характеризовал произошедшее как «жестокий акт насилия» и взял школу №2120 на особый контроль. Также сообщается, что учащиеся и их родители потребовали наказания для нападавших через петицию.

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