Москалькова заявила, что Киев пока не дал ответ на вопрос о возвращении курян

Москалькова: Киев пока не дал положительный ответ на вопрос о возвращении курян

Власти Украины пока не дали положительного ответа на вопрос о возвращении в Россию вывезенных украинскими военными мирных жителей Курской области. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она отметила, что российская сторона пока не получила окончательного положительного ответа. По словам Москальковой, ежедневно ведется диалог с Международным комитетом Красного Креста и украинскими властями. Омбудсмен выразила надежду, что разум возьмет верх и возобладают международные нормы, на основании которых жители Курской области возвратятся из украинских Сум в РФ.

21 апреля сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали группу мирных жителей при эвакуации из Гуева Курской области.

3 апреля сообщалось, что жителям Курской области, вывезенным на Украину, не позволяли смотреть новости.

Ранее сообщалось, что Москалькова ожидает скорое возвращение из Сум остающихся курян.