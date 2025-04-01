Москалькова ожидает скорое возвращение из Сум остающихся курян

Москалькова рассчитывает на скорейшее возвращение из Сум остающихся там курян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что регулярно обращается к украинской стороне по вопросу возвращения остающихся в Сумах жителей Курской области. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы постоянно обращаемся к украинской стороне с этим вопросом», — рассказала омбудсмен.

Она выразила надежду, что украинская сторона в ближайшее время обозначит РФ дату возвращения этих граждан в соответствии с Женевской конвенцией 1949 года.

28 марта, с территории Украины в Россию были возвращены 25 жителей Курской области.

19 марта Москалькова сообщила, что российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 жителей Курской области, находящихся в украинском городе Сумы. 24 февраля омбудсмен рассказала о договоренности об эвакуации жителей Курской области из города Сумы через Белоруссию.

Ранее Москальковой заявила, что российская сторона неоднократно обращалась с требованием репатриации граждан РФ.