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Вывезенным ВСУ жителям Курской области не позволяли смотреть новости

Жителям Курской области, вывезенным на Украину, не позволяли смотреть новости
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Telegram-канал Омбудсмен Москалькова Татьяна

Мирным жителям Курской области, которых военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывезли на территорию республики, не позволяли смотреть новости. Об этом рассказали в интервью РИА Новости эвакуированные из Сумской области Украины пожилые куряне.

На этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных украинскими военными, возвращены на родину с территории Украины.

По словам эвакуированного мужчины, курян содержали в старом госпитале в Сумской области, им не разрешали смотреть новости, для них включали только фильмы.

Пожилая женщина рассказала, что смотрела новости скрытно, и то только однажды.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее еще пять жителей эвакуировали из поселка в Курской области, в котором идут бои.

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