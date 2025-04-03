Вывезенным ВСУ жителям Курской области не позволяли смотреть новости

Мирным жителям Курской области, которых военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывезли на территорию республики, не позволяли смотреть новости. Об этом рассказали в интервью РИА Новости эвакуированные из Сумской области Украины пожилые куряне.
На этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных украинскими военными, возвращены на родину с территории Украины.
По словам эвакуированного мужчины, курян содержали в старом госпитале в Сумской области, им не разрешали смотреть новости, для них включали только фильмы.
Пожилая женщина рассказала, что смотрела новости скрытно, и то только однажды.
13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.
Ранее еще пять жителей эвакуировали из поселка в Курской области, в котором идут бои.