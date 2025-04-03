Жителям Курской области, вывезенным на Украину, не позволяли смотреть новости

Мирным жителям Курской области, которых военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывезли на территорию республики, не позволяли смотреть новости. Об этом рассказали в интервью РИА Новости эвакуированные из Сумской области Украины пожилые куряне.

На этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных украинскими военными, возвращены на родину с территории Украины.

По словам эвакуированного мужчины, курян содержали в старом госпитале в Сумской области, им не разрешали смотреть новости, для них включали только фильмы.

Пожилая женщина рассказала, что смотрела новости скрытно, и то только однажды.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Ранее еще пять жителей эвакуировали из поселка в Курской области, в котором идут бои.