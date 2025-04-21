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ВСУ атаковали FPV-дронами жителей при эвакуации из Гуева

ТАСС: ВСУ атаковали FPV-дронами группу мирных жителей при эвакуации из Гуева
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Павел Лисицын/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали группу мирных жителей при эвакуации из Гуева Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что атака происходила с использованием тяжелых беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов.

«При эвакуации мирных жителей из Гуева наши военнослужащие попали под массированный налет FPV-дронов противника», — заявил источник.

Кроме того, украинские военные пытались дистанционного заминировать пути при помощи тяжелых беспилотников, их сбили.

До этого российский военный врач рассказал о засадах ВСУ в Курской области.

По его словам, операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нередко поджидали российские эвакуационные группы в Курской области, чтобы нанести по ним удары. Мужчина рассказал, что медицинские подразделения ВС РФ выполняли задачи на территории Курской области с самого начала вторжения ВСУ. Все это время украинские формирования «охотились» на военных врачей и представителей служб эвакуации раненых, подчеркнул врач.

Ранее жительница Курской области рассказала, как дрон ВСУ сбросил кассетный боеприпас на эвакуировавшихся мирных граждан.

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Атаки на Курскую область
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