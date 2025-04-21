ТАСС: ВСУ атаковали FPV-дронами группу мирных жителей при эвакуации из Гуева

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали группу мирных жителей при эвакуации из Гуева Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что атака происходила с использованием тяжелых беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов.

«При эвакуации мирных жителей из Гуева наши военнослужащие попали под массированный налет FPV-дронов противника», — заявил источник.

Кроме того, украинские военные пытались дистанционного заминировать пути при помощи тяжелых беспилотников, их сбили.

До этого российский военный врач рассказал о засадах ВСУ в Курской области.

По его словам, операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нередко поджидали российские эвакуационные группы в Курской области, чтобы нанести по ним удары. Мужчина рассказал, что медицинские подразделения ВС РФ выполняли задачи на территории Курской области с самого начала вторжения ВСУ. Все это время украинские формирования «охотились» на военных врачей и представителей служб эвакуации раненых, подчеркнул врач.

Ранее жительница Курской области рассказала, как дрон ВСУ сбросил кассетный боеприпас на эвакуировавшихся мирных граждан.