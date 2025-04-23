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Стало известно, кто будет представлять РФ на похоронах папы Римского

Россию на похоронах папы Римского будет представлять министр культуры Любимова
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Россию на похоронах папы Римского Франциска будет представлять глава Минкульта РФ Ольга Любимова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«По решению президента Владимира Путина Россию на похоронах папы Римского будет представлять министр культуры Ольга Любимова», — сказал Песков.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. В ближайшее время в Ватикане начнутся выборы нового понтифика. Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, а также какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

Букмекеры называют главными претендентами на папский престол кардиналов Пьетро Паролина и Луиса Антонио Гокима Тагле.

Ранее в Ватикане рассказали о последнем дне папы Римского.

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