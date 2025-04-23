В Ватикане рассказали о последнем дне папы Римского

Последними словами, произнесенными папой Римским Франциском, была благодарность в адрес его доверенного помощника по вопросам здравоохранения, Массимилиано Страппетти. Об этом пишет Vatican News.

Как пишет издание, помощник убедил понтифика совершить последнюю поездку на автомобиле после традиционного послания Urbi et Orbi («Городу и миру»). Франциск, как уточняется, сам хотел этого, но сомневался и спросил совета у Страппетти.

«После поездки понтифик поблагодарил его, сказав: «Спасибо, что вернул меня на площадь», — говорится в материале.

Во второй половине дня 20 апреля Франциск отдыхал и спокойно поужинал, пишет Vatican News. Рано утром 21 апреля состояние Франциска ухудшилось, вскоре понтифик впал в кому. По словам присутствовавших рядом людей, он ушел быстро и без страданий, говорится в материале.

Как писала накануне британская газета The Guardian, букмекеры называют итальянского кардинала, государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина фаворитом на титул понтифика.

Папы Римского не стало 21 апреля в возрасте 88 лет. Вскоре в Ватикане начнутся выборы претендента на «незанятый трон». Этот процесс, регламентированный вековыми традициями и правилами, привлекает внимание всего мира. Как проходят выборы папы Римского, какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше заявили, что Франциск был плохим политиком и дипломатом.