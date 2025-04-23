В Индии назначили награду за информацию о совершивших нападение террористах

Полиция Индии объявила награду за данные об исполнителях теракта под Пахалгамом

Полиция индийского города Анантнаг объявила награду за информацию, которая поможет найти и ликвидировать исполнителей теракта, произошедшего накануне в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

«Любая информация, которая поможет нейтрализовать террористов, причастных к этому трусливому нападению, будет вознаграждена полицией в размере 2 миллионов рупий (23,4 тысячи долларов)», — отмечается в заявлении полиции.

22 апреля телеканал News18 сообщил, что жертвами террористического акта в индийском регионе Джамму и Кашмир стали по меньшей мере 27 туристов, еще около двух десятков человек получили ранения в результате стрельбы. По словам журналистов, теракт произошел рядом с городом Пахалгам. Вооруженные люди открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», которая связана с «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России).

В тот же день Путин направил свои соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с терактом. Российский лидер выразил надежду, что те, кто организовал и совершил это жестокое преступление, будут пойманы и понесут заслуженное наказание.

Ранее Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Индии.