Трамп выразил соболезнования в связи с терактом в Индии

Трамп позвонил Моди после стрельбы в Кашмире

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Индии Нарендре Моди после стрельбы в регионе Кашмир. Об этом сообщил представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал в социальной сети Х.

Дипломат отметил, что в ходе диалога глава Белого дома выразил соболезнования в связи с терактом.

«Президент Трамп решительно осудил террористическую атаку и выразил полную поддержку Индии в ее усилиях», — написал представитель МИД Индии.

22 апреля телеканал News18 сообщил, что жертвами террористического акта в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии стали по меньшей мере 27 туристов, еще около двух десятков человек получили ранения в результате стрельбы. По словам журналистов, рядом с городом Пахалгам вооруженные террористы открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

По данным СМИ, ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», которая связана с «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России).

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии.