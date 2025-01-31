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В Эстонии подожгли ресторан украинской кухни

В Таллине подожгли украинский ресторан Slava Ukraina
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В Таллине подожгли украинский ресторан Slava Ukraina. Об этом пишет портал Delfi.

Сообщается, что поджог заведения, предположительно, является преступлением на почве ненависти. Из-за чувствительности национального вопроса информация о пожаре не была размещена в полицейской сводке.

Предполагается, что зажигательное вещество было закинуто в окно ресторана через окно ночью, около 4:45 по местному времени. Площадь возгорания составила 83 кв. м. Его потушили. Инцидент произошел на улице Копли, неподалеку от Балтийского вокзала. На втором этаже здания, где расположен ресторан, находится гостиница экономкласса.

До этого МИД Эстонии заявил, что НАТО может принять Украину без части территорий. По словам главы ведомства Маргуса Цахкны, Украина не просит присутствия западных войск на своей территории, в связи с чем речь не идет о военных контингентах Запада в этой стране.

Ранее Цахкна заявил, что Трамп может стать современным Черчиллем из-за Украины.

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