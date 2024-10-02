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На Украине задержали людей, поджигавших автомобили ВСУ в Киеве

СБУ: на Украине задержали четырех человек, поджигавших автомобили ВСУ в Киеве

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J.Kozak/Shutterstock/FOTODOM

На Украине задержали четырех граждан, которые подозреваются в поджоге автомобилей военных ВСУ в Киеве. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

В числе задержанных трое мужчин и женщина, они поджигали автомобили при помощи легковоспламеняющихся смесей. За сутки они сожгли три машины, их задержали по горячим следам. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

23 сентября Служба безопасности Украины сообщила о задержании трех человек, которых подозревают в поджоге автомобилей солдат Вооруженных сил страны в Тернополе и Черкассах. По данным ведомства, в приоритете у фигурантов были автомобили, которые проходили техобслуживание после выполнения боевых задач на передовой.

На Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей ВСУ и волонтеров. Примерно 25% поджигателей машин могут оказаться несовершеннолетними. Они соглашаются на такие акции за денежное вознаграждение в размере от $600.

Ранее у предпринимателя из Свердловской области за ночь подожгли два внедорожника Infiniti.

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