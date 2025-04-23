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Криминального авторитета приговорили к 15 годам

В Курске авторитета Страчкова осудили на 15 лет колонии
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Курске авторитет Виктор Страчков осужден на 15 лет колонии. Об этом сообщили «Ленте.ру» в суде.

Ему было предъявлено обвинение по статьям 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), 163 («Вымогательство») и 159 («Мошенничество») УК РФ.

Житель Рыльска был назначен «смотрящим», занимающим высшее положение в преступной иерархии. Он должен был отвечать за Рыльский, Глушковский, Хомутовский и Кореневский районы. Известно также, что преступная группа Страчкова вымогала деньги у бизнесмена.

Сам криминальный авторитет свою вину не признал.

Недавно суд в Санкт-Петербурге приговорил к десяти годам лишения свободы криминального авторитета из 1990-х годов, бывшего главу региональной Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабу.

До этого Кулибабу арестовали по обвинению в организации преступления в 1995 году.

Ранее в России заочно арестовали криминального авторитета Чихладзе.

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