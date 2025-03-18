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Экс-главу Федерации вольной борьбы Петербурга осудили за две расправы, совершенные в 90-е

Суд в Петербурге приговорил криминального авторитета Кулибабу к 10 годам колонии
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Вадим Жернов/РИА «Новости»

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к десяти годам лишения свободы криминального авторитета из 1990-х годов, бывшего главу региональной Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабу. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

«Суд Кулибабе назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в ИК общего режима», — говорится в сообщении.

До этого Кулибабу арестовали по обвинению в организации преступления в 1995 году. По данным Следственного комитета (СК), в производстве следователей первого управления по расследованию особо важных дел находится уголовное дело по факту расправы над Александром Бобровым.

Оно было возбуждено в марте 1995 года. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий была установлена связь Кулибабы с совершением этого преступления.

По данным следствия, Дмитрий Скворцов, с 31 июля 1993 года состоявший в банде, созданной Кулибабой, вступил в преступный сговор с целью ликвидации Боброва из-за личной неприязни. Для осуществления замысла обвиняемый привлек знакомого Боброва, не входившего в банду, но пользовавшегося его доверием.

Ранее российскому экс-полицейскому, осужденному за педофилию, смягчили наказание.

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