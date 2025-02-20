В Санкт-Петербурге арестовали бизнесмена по обвинению в организации убийства

Суд в Санкт-Петербурге арестовал бизнесмена Владимира Кулибабу по обвинению в организации убийства в 1995 году. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в производстве следователей первого управления по расследованию особо важных дел находится уголовное дело по факту убийства Александра Боброва. Оно было возбуждено в марте 1995 года. В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий была установлена связь Кулибабы с совершением этого преступления.

По данным следствия, Дмитрий Скворцов, с 31 июля 1993 года состоявший в банде, созданной Кулибабой, вступил в преступный сговор с целью убийства Боброва из-за личной неприязни. Для осуществления замысла обвиняемый привлек знакомого Боброва, не входившего в банду, но пользовавшегося его доверием. Скворцов, в свою очередь, по указанию Кулибабы, за вознаграждение в размере $2000, привлек к исполнению убийства одного из членов банды, предоставив ему огнестрельное оружие — пистолет системы Токарева с глушителем.



В марте 1995 года подельник преступника привез исполнителя убийства на автомобиле к дому на проспекте Славы, где проживала жертва. Злоумышленник воспользовался доверием, чтобы проникнуть в квартиру Боброва. Там преступник трижды выстрелил жертве в голову, из-за чего потерпевший скончался на месте. После этого сообщники скрылись.

Кулибабе предъявлено обвинение в организации убийства при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Скворцов в настоящее время находится в розыске, а исполнитель убийства скончался в 2003 году.

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