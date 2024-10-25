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В России заочно арестовали криминального авторитета Чихладзе

Суд объявил криминального авторитета Серго Чихладзе в международный розыск

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Depositphotos

Суд заочно арестовал и объявил в международный розыск криминального авторитета Серго Чихладзе (Самретский). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В марте 2023 года в отношении Чихладзе было возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Обвиняемому удалось скрыться от правоохранителей. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

В середине октября один из известных криминальных авторитетов Москвы по кличке Итальянец освободился из колонии. На выходе его сразу встретили на черных Mercedes, говорить с журналистами мужчина отказался. Он был правой рукой известного вора в законе Шакро Молодого, собирал дань со столичных фирм, участвовал в криминальных разборках. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В середине сентября Московский городской суд вынес обвинительный приговор выданному Египтом вору в законе Давиду Чачибаю, известному как Дато Сван. Его признали виновным в обладании высоким статусом в криминальной иерархии и вымогательстве. В 2014 году он был в Турции, и его в режиме видеосвязи с криминальными авторитетами признали лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, за которым закрепили зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы в нескольких регионах РФ. Вор в законе получил 15 лет колонии строгого режима.

Ранее в российской колонии криминальные авторитеты устроили роскошный банкет.

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