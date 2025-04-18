Коммунисты напомнили, что покороние космоса началось с Ленина

Освоение СССР космоса началось не с запуска первого в мире искусственного спутника Земли и не с полета Юрия Гагарина, а с провозглашения советской власти. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко.

«Я напомню, что есть слова Гагарина, что покорение космоса началось не с 12 апреля 1961 года, не с 1957 года, а началось с выстрела Авроры и с провозглашения Ленина, советской власти. Поэтому Ленин является, фигурой-основоположником нашего государства и всех достижений, которыми сегодня мы пользуемся», — сказал он.

Ющенко посетовал, что российские подростки «вообще не знают Ленина» — и это, как он считает, упущение государства.

«То, что подростки и вообще молодежь не знает личность Ленина — это в первую очередь говорит об упущении государства, которое, соответственно, не работает именно в этом направлении. Напомню, что Ленин является основателем государства, основателем не просто государства, а основателем социального государства, которого сегодня во многом не хватает. А Россия, напомню, является правопреемницей Советского союза», — добавил он.

18 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в городе Верхняя Пышма в Свердловской области памятник Владимиру Ленину стал частью площадку для скейтеров — теперь спортсмены могут использовать часть постамента с вождем в качестве рампы. Представитель КПРФ Ющенко в беседе с «Газетой.Ru» сравнил строительство площадки с приготовлением шашлыка на Вечном огне и выразил мнение, что подобные инициативы оскверняют память вождя и должны караться по закону.

Ранее стало известно, что Rolls-Royce Владимира Ленина отреставрируют в Санкт-Петербурге.