Ленина просили «встать и уйти», в его саркофаг стреляли и плевали. Теперь в него бросили «коктейль Молотова»

Полиция задержала мужчину, который бросил коктейль Молотова в Мавзолей Ленина на Красной площади. Она разбилась о брусчатку и воспламенилась. Против него возбуждено административное дело по статье «неповиновение законному требованию сотрудника полиции». Позже выяснилось, что он же пытался поджечь Мавзолей Ленина в мае. Это далеко не первая попытка «покушения» на Мавзолей, какими они были — в нашем материале.

Возле Мавзолея Ленина на Красной площади в Москве накануне вечером задержали мужчину с коктейлем Молотова, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Также о задержании мужчины писали Telegram-каналы 112, Baza и Mash.

«В понедельник вечером был задержан мужчина, у него был коктейль Молотова. Мужчину доставили в отделение полиции», — рассказал собеседник агентства.

По данным Mash, задержанный — 37-летний читинец Константин Стачуков, он пытался поджечь Мавзолей накануне своего дня рождения. Telegram-канал 112 сообщил, что бутылка не воспламенилась. По данным Mash, бутылка все же загорелась. Против Стачукова завели дело о неповиновении сотрудникам полиции.

Telegram-канал Baza сообщает, что сегодня должен состояться суд.

Связаны ли действия Константина Стачукова со 105-летней годовщиной убийства императорской семьи Романовых в Екатеринбурге в ночь на 17 июля, остается неясным.

Однако это не первый раз, когда Стачуков пытался устроить пожар на Красной площади. О прошлом инциденте с читинцем писал Life со ссылкой на Telegram-канал Shot:

«На Красной площади задержали подозрительного типа с двумя бутылками бензина. Внимание полицейских привлек странный мужик, который вел себя неадекватно: дергался, подходил к прохожим и пытался им что-то говорить. Тревожного туриста оперативно задержали, им оказался 36-летний житель Забайкальского края. При себе у него было две пол-литровых бутылки с бензином, зачем — пояснить не смог. Мужчину доставили в отделение, там ему стало плохо. Полицейские вызвали «скорую», медикам пришлось госпитализировать проблемного гостя столицы. Уже в больнице медики диагностировали у него психическое расстройство, вызванное воздействием ядов или химикатов».

Нападения на Мавзолей

Первый деревянный Мавзолей возвели в январе 1924 года — сразу после кончины Владимира Ленина, второй деревянный — в мае 1924 года. Каменный Мавзолей был построен к октябрю 1930 года. С самого начала он стал объектом нападок. Причем одни пытались добраться до тела Ленина, а другим было достаточно что-то сделать непосредственно с усыпальницей — хулиганы бросали коктейли Молотова, чернила, тушь; саркофаг Ленина неоднократно пытались разбить и прострелить, а также взорвать.

Так, в марте 1934 года рабочий одного из совхозов Подмосковья Митрофан Никитин намеревался выстрелить в тело Ленина, но был остановлен сотрудниками охраны. В тот же момент Никитин совершил суицид. При обыске его тела нашли письмо для правительства и партии:

«Эту весну 1934 года опять очень много людей умрет на почве голода, грязи, от эпидемических болезней… Неужели наши правители, засевшие в Кремле, не видят, что народ не хочет такой жизни, что так жить дальше невозможно, не хватает сил и воли».

К 1967 году саркофаг Ленина пытались разбить молотком, кувалдой, выбить ногой и даже заплевать.

В сентябре 1967 года житель Каунаса по фамилии Крысанов у входа в Мавзолей взорвал самодельное взрывное устройство. Погибло несколько человек, Крысанов — вместе с ними. Несколько человек были ранены. После инцидента саркофаг убрали под бронестекло.

1 сентября 1973 года в Мавзолей на экскурсию пришло много школьников. Житель Горловки Николай Саврасов, спрятав под одеждой взрывчатку, смешавшись с потоком детей, беспрепятственно прошел в Мавзолей, поскольку охрана приняла его за учителя. Поравнявшись с саркофагом, Саврасов соединил контакты проводов на взрывном устройстве, в результате чего произошел взрыв. При этом погибли сам террорист и супружеская пара. Четверо детей получили тяжелые травмы. Следствие пришло к выводу, что Саврасов хотел увековечить память о себе с помощью теракта. Конкретных результатов расследование не дало.

В апреле 1990 года поджигатель бросил на парапет усыпальницы две трехлитровых банки с зажигательной смесью. В марте 2010 года житель Подмосковья Сергей Крапецов забрался на трибуну Мавзолея, призывал разрушить его и похоронить тело Ленина. При задержании стрелял из травматического пистолета. Свой поступок он объяснил неприязнью к «мумии антихриста» и желанием привлечь внимание к сносу Мавзолея.

В ноябре 2010 года в Мавзолей прилетела брошюра «Практические советы хозяину и хозяйке» и рулон туалетной бумаги. Нарушителя задержали и доставили в психиатрическую больницу.

В январе 2015 года двое мужчин с криками «Встань и уйди!» окропили Мавзолей святой водой. На призыв активистов никто не откликнулся. Их самих задержали.