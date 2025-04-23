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В Москве двое топ-менеджеров получили сроки за многомиллионную взятку

В Москве двое топ-менеджеров «Россетей» получили сроки за крупную взятку

Щербинский районный суд Москвы приговорил двоих топ-менеджеров филиала «Россетей» Алексея Сычева и Владимира Медникова за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Медников получил 8,5 года колонии строгого режима, его заместитель Сычев – девять лет. Каждый из фигурантов дела оштрафован на сумму 35,4 миллиона рублей.

По данным следствия, мужчины предложили генеральному директору фирмы за вознаграждение оказать содействие его предприятию в заключении ряда договоров и обещали ему покровительство. Сычева задержали при получении части взятки.

23 апреля сообщалось, что начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) Дениса Путилова будут судить за получение взятки в 10 миллионов рублей. Накануне в Москве по обвинению в особо крупном мошенничестве арестовали начальника департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова.

Ранее суд арестовал имущество экс-замгубернатора Ростовской области.

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