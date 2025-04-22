В Москве за мошенничество арестовали генерала Росгвардии

В Москве за мошенничество арестован генерал-майор Росгвардии Варенцов

В Москве по обвинению в особо крупном мошенничестве арестовали начальника департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал-майора Михаила Варенцова. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

Варенцов был задержан в рамках уголовного дела в отношении ранее арестованного руководителя главного центра информационных технологий Росгвардии Николая Чепкасова. Им обоим инкриминируется совершение мошенничества в особо крупном размере.

235-й гарнизонный военный суд санкционировал арест генерала Варенцова и отправил его в СИЗО на срок предварительного следствия.

22 апреля сообщалось, что экс-заместитель министра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков дал показания в суде по делу Тимура Иванова. После завершения допроса Булгаков послал Иванову воздушный поцелуй и был снова отправлен в следственный изолятор.

18 апреля Мосгорсуд продлил срок ареста Тимуру Иванову, которого обвиняют во взяточничестве.

Ранее суд приговорил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина к семи годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве.