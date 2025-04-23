В четырех населенных пунктах Владимирской области ликвидировали пожары

Спасатели тушат пожары в четырех населенных пунктах в районе ЧС в Киржачском районе Владимирской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Работы по ликвидации пожаров ведутся в населенных пунктах Першино, Звезды, Лесной и Дубки. В настоящее время потушены возгорания жилых домов, гаражей и травы.

«Информация о площадях пожаров уточняется. Сведений о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении правительства.

22 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что во Владимирской области эвакуируют поселок Барсово в Киржачском районе из-за взрывов рядом с арсеналом Минобороны РФ. Журналисты отмечали, что со стороны Москвы в Киржач перекрыли дорогу.

Согласно сообщению Минобороны РФ, в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. В Киржачском районе объявили режим чрезвычайной ситуации.

В военном ведомстве также заявили, что причиной пожара, по предварительной информации, стало нарушение требований безопасности.

Ранее в районе ЧС во Владимирской области боеприпас упал на частный дом.