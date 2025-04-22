В районе ЧС во Владимирской области боеприпас упал на частный дом

В Киржачском районе Владимирской области, где на территории воинской части сдетонировали боеприпасы, один из снарядов упал на частный дом в СНТ «Вязьма». Об этом ТАСС сообщил председатель садоводческого некоммерческого товарищества Александр Мельников.

«В доме людей не было, я стоял, и в пяти метрах от меня снаряд летел. Он пролетел мимо меня, влетел в забор, там пробил дыру, влетел в дом и срикошетил», — сказал мужчина, отметив, что боеприпас не взорвался.

Вечером 22 апреля в министерстве обороны России сообщили, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. В Киржачском районе объявили режим чрезвычайной ситуации.

В военном ведомстве также заявили, что причиной пожара, по предварительной информации, стало нарушение требований безопасности.

Незадолго до этого сообщалось, что во Владимирской области эвакуируют поселок Барсово в Киржачском районе из-за взрывов рядом с арсеналом Минобороны РФ. Местные жители, как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», услышали хлопки и взрывы. Жителей поселка, как стало известно позже, эвакуировали в школы соседнего населенного пункта.

Ранее в Подмосковье произошел взрыв на складе.