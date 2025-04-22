Глава Владимирской области обратился к СМИ в связи со взрывом в Киржачском районе

В Киржачском районе Владимирской области произошел взрыв. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

По его словам, «на месте работают ответственные службы». Более подробная информация появится позже, отметил он.

Авдеев призвал СМИ, блогеров и местных жителей в целях безопасности не распространять какие бы то ни было сведения о ЧП до публикации подтвержденных официальных данных.

«За нарушение действующих запретов предусмотрен штраф», — написал он.

22 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что во Владимирской области эвакуируют поселок Барсово в Киржачском районе из-за взрывов рядом с арсеналом Минобороны РФ. Отмечается, что со стороны Москвы в Киржач перекрыли дорогу.

В МЧС региона заявили журналистам канала, что «там находится военная часть» и переадресовали вопрос о взрывах министерству обороны.

Ранее в Брянской области 18 домов сгорели после атак дронов ВСУ.