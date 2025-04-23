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Во Владимирской области продолжается детонация снарядов после пожара на складе

Авдеев: снаряды на складе во Владимирской области продолжают детонировать

На горевшем складе в Киржачском районе Владимирской области продолжают взрываться боеприпасы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Динамика хорошая, но пока детонация сохраняется. Поэтому решения о возвращении эвакуированных жителей в дома и возобновлении работы всех предприятий принимать преждевременно», — заявил глава области.

До этого Авдеев сообщал, что из четырех пострадавших при взрыве на складах Минобороны госпитализированы трое. Угрозы их жизни нет.

22 апреля после взрыва боеприпасов в Киржачском районе в пункты временного размещения были эвакуированы около 450 человек. Эвакуация была объявлена в семи населенных пунктах Владимирской области: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки. Пункты размещения были развернуты в Киржаче в пяти школах и двух домах культуры.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье ввели режим ЧС федерального уровня из-за лесных пожаров.

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