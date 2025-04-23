Губернатор Владимирской области рассказал о состоянии пострадавших при взрывах на складах МО

Угрозы жизни пострадавшим при взрывах на складах Минобороны в Киржачском районе Владимирской области нет. Из четырех раненых трое госпитализированы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

«Количество пострадавших к утру не изменилось: четыре человека, о которых я сообщал вчера, из них трое госпитализированы, угрозы жизни нет»‎, — сказано в сообщении.

22 апреля после взрыва боеприпасов в Киржачском районе в пункты временного размещения были эвакуированы около 450 человек. Эвакуация была объявлена в семи населенных пунктах Владимирской области: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки. Пункты размещения были развернуты в Киржаче в пяти школах и двух домах культуры.

23 апреля Авдеев сообщил, что детонация на складах постепенно завершается. Также глава региона отметил, что пока в районе не работают образовательные учреждения, а также ряд предприятий. Кроме того, перекрыли несколько дорог, в связи с этим водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее более 6 тыс. жителей Курской области попали в пункты временного размещения.