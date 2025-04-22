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Во Владимирской области эвакуировали несколько сотен человек после взрыва

Во Владимирской области эвакуировали 450 человек после взрыва на складе снарядов
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После взрыва боеприпасов в Киржачском районе Владимирской области в пункты временного размещения были эвакуированы примероколо 450 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Александра Авдеева.

Эвакуация была объявлена в семи населенных пунктах Владимирской области: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки. Пункты размещения были развернуты в Киржаче в пяти школах и двух домах культуры.

По словам чиновника, эвакуированные обеспечены всем необходимым. Часть из них смогут переночевать у родных. При этом Авдеев отметил, что сейчас власти региона делают все необходимое, чтобы обеспечить возвращение граждан в свои дома уже 23 апреля.

«Четыре человека пострадали. Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе.

До этого боеприпас упал на частный дом во Владимирской области.

Ранее более 6 тыс. жителей Курской области попали в пункты временного размещения.

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