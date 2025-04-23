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Эвакуация более 11 тыс. человек идет в немецком городе из-за бомбы времен войны

Эвакуация более 11 тыс. человек идет в немецком Киле из-за бомбы времен войны
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Shutterstock

Эвакуация более 11 тыс. человек идет в немецком городе Киле после обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщается на официальном сайте города.

«23 апреля в Киле на [улице. – ред.] Йоханнисбургерштрассе будет обезврежена бомба. Необходимо эвакуировать около 11 670 жителей примерно в 6570 домохозяйствах», — говорится в публикации.

Отмечается, что это самая масштабная эвакуация по меньшей мере за последние десять лет, возможно, даже и за всю историю города. В область эвакуации попала значительная часть одного из районов города.

17 апреля около восьми тысяч человек эвакуировали из города-миллионника Кёльна в Германии после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Неразорвавшийся снаряд обнаружили 17 апреля во время строительных работ в муниципальном районе Кёльна — Зюльце.

Это не первый случай обнаружения боеприпаса времен Второй мировой войны в Кёльне. По этой же причине в городе эвакуировали людей 3 апреля 2024 года. Снаряд, предварительно американскую авиационную бомбу, нашли во время работы экскаватора на реке Рейн в Кёльн-Дойце.

Ранее снаряд времен ВОВ нашли в Петербурге при строительстве метро.

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