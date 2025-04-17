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В немецком городе эвакуируют людей из-за бомбы времен войны

В Кёльне эвакуируют около восьми тысяч жителей из-за бомбы времен войны
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Sascha Thelen/dpa/Global Look Press

Около восьми тысяч человек эвакуируют из города-миллионника Кёльна в Германии после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого города.

Уточняется, что неразорвавшийся снаряд нашли 17 апреля во время строительных работ в муниципальном районе Кёльна — Зюльце.

«Это пятицентнеровая бомба со взрывателем замедленного действия. Авиабомба должна быть обезврежена уже сегодня… Около 7 800 человек подлежат эвакуации», — сообщили власти города.

Планируется эвакуировать всех людей, находящихся в радиусе 500 метров от места обнаружения бомбы. Там в том числе находится одно из высочайших зданий города, 45-этажный Юни-Центр. Также будет временно приостановлено движение общественного транспорта.

Это не первый случай обнаружения боеприпаса времен Второй мировой войны в Кёльне. По этой же причине в городе эвакуировали людей 3 апреля 2024 года. Снаряд, предварительно американскую авиационную бомбу, нашли во время работы экскаватора на реке Рейн в Кёльн-Дойце.

На месте происшествия останавливали движение автобусов, водного и железнодорожного транспорта. Среди эвакуированных были сотрудники и гости отеля Hyatt, а также журналисты телеканала RTL, здания которых находятся поблизости.

Ранее снаряд времен ВОВ нашли в Петербурге при строительстве метро.

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